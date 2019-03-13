Demet Akbağ’ın eşi Zafer Çika kimdir?

İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zafer Çika’nın naaşının 14 Mart Perşembe günü öğle namazına müteakip İzmir Alsancak Hocazade Camii’nden kaldırılıp Çeşme’de defnedileceği öğrenildi. Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Zafer Çika'nın kim olduğu merak konusu oldu. İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonrası Zafer Çika'nın kim olduğu merak edildi. Zafer Çika kimdir? Aslen nerelidir? Demet Akbağ ile ne zaman evlendi?
Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:25Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:27
Oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika trafik kazası geçirdi. Kaza sonrası Zafer Çika'nın kim olduğu merak konusu oldu.