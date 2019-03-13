Didem Soydan’a takipsizlik

Model Didem Soydan hakkında, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sosyal medya paylaşım sitesi İnstagram hesabından yaptığı paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi. Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz." şeklinde yazan Soydan hakkında savcılık 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Soydan hakkında 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği'ni belirterek takipsizlik kararı verdi.