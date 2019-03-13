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’a takipsizlik

Model hakkında Cumartesi Anneleri'ne destek verdiği paylaşım sonrası, 'terör örgütü propagandası yaptığı' iddiasıyla başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Savcılık, söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceğini belirtti.

ATAKAN IRMAK
ATAKAN IRMAK Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 13.3.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 13.3.2019 11:57
Didem Soydan’a takipsizlik

Model Didem Soydan hakkında, Cumartesi Anneleri'ne ilişkin sosyal medya paylaşım sitesi İnstagram hesabından yaptığı paylaşım üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet edildi. Hasan Ocak ile annesinin fotoğrafını paylaşıp altına, "Bir anne, evladını arıyor. Onlar benim için sevginin, analığın sözlük karşılığı. Gördüğünüz muamele için sizden özür dilerim. Siz çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanelerisiniz." şeklinde yazan Soydan hakkında savcılık 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

TAKİPSİZLİK

Soruşturmayı tamamlayan savcılık Soydan hakkında 'söylenilen sözlerin propaganda kapsamında değerlendirilemeyeceği'ni belirterek takipsizlik kararı verdi.

Didem Soydan'a terör örgütü propagandasından soruşturma açıldı!

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Didem Soydan’a takipsizlik
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