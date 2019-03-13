Siyah İnci İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

Geçtığımız günlerde Batman'da konser veren Amerikalı siyahi şarkıcı Della Miles, İstanbul'a geldi. İki günlük kısa bir tatil ve konser görüşmesi için İstanbul'a geldiği öğrenilen Miles, "Türkiye'yi çok seviyorum. Buranın dokusu, insanları, hatta havası ve suyu bile bambaşka. Bana siyah inci yakıştırmasını yapanlara da teşekkür ediyorum" dedi. Röportajın ardından metroya yönelen şarkıcı, "İstanbul metrosu, Avrupa'daki metrolar ile yarışacak düzeyde güvenli ve modern. Bu şehri, bu ülkeyi çok seviyorum" dedi.