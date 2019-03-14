Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümünde yeni iddia! Kazaya sebep olan…

Oyuncu Demet Akbağ'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere- Güzelbahçe mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika, kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Zafer Çika'nın ölümü hakkında ortaya yeni iddialar da atılmaya başlandı. Oyuncu Demet AKbağ'ın eşi Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği kazada, aracın lastiğinin patladığı bu yüzden de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 14.3.2019 12:07Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 12:18