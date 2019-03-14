Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümünde yeni iddia! Kazaya sebep olan…

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Başarılı oyuncu Demet Akbağ'ın 20 yıllık eşi Zafer Çika'nın Çeşme yolundaki trafik kazasında can vermesi, büyük üzüntüye neden oldu. İddialara göre kazanın nedeni, otomobilin patlayan lastiği...

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