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'ın eşi 'nın ölümünde yeni iddia! sebep olan…

Oyuncu 'ı kahreden kaza haberi önceki akşam geldi. İzmir'den Çeşme istikametine giden Muammer Renda idaresindeki 35 S 7580 plakalı cipin Narlıdere- Güzelbahçe mevkiinde şarampole yuvarlanması sonucu ağır yaralanan oyuncu Demet Akbağ'ın eşi , kaldırıldığı 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bugün son yolculuğuna uğurlanacak olan Zafer Çika'nın ölümü hakkında ortaya yeni iddialar da atılmaya başlandı. Oyuncu Demet AKbağ'ın eşi Zafer Çika'nın hayatını kaybettiği kazada, aracın lastiğinin patladığı bu yüzden de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 12:18
Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümünde yeni iddia! Kazaya sebep olan…

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Başarılı oyuncu 'ın 20 yıllık eşi 'nın Çeşme yolundaki trafik kazasında can vermesi, büyük üzüntüye neden oldu. İddialara göre kazanın nedeni, otomobilin patlayan lastiği...

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Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika'nın ölümünde yeni iddia! Kazaya sebep olan…
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