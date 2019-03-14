Demet Akbağın’ın eşi Zafer Çika’nın cenazesine ünlü isimler akın etti

İzmir'de geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Demet Akbağ'ın eşi Zafer Çika (58), sanat ve spor camiasından çok sayıda ismin de katıldığı cenaze töreni ile gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Zafer Çika'nın cenaze törenine sanat ve spor camiasından çok sayıda isim katıldı. Cem Yılmaz, Yılmaz Erdoğan, Zafer Algöz, Cezmi Baskın ile spor camiasından Fatih Terim, Yılmaz Vural, Okan Buruk cenaze törenine gelen isimler arasındaydı.
Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:06Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:14