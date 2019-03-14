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Efsane sol ayak hayranlarıyla buluştu

Giriş Tarihi: 14.3.2019
Efsane sol ayak hayranlarıyla buluştu
Bir dönem yeşil sahalarda fırtına gibi esen GS'nin efsane sol ayağı Cevad Prekazi, yeni kitabının imza gününde D&R Vadistanbul'un konuğu oldu. D&R Live etkinlikleri kapsamında Galatasaraylı taraftarlarla buluşan usta futbolcu, hayranlarına imza dağıttı. Prekazi, futbolculuk günlerine dair unutamadığı anılarını da anlattı. Futbolcu kimliğinin ötesinde, kendine has imajı ve entelektüel birikimiyle de idol olan Cevad Prekazi, yeni kitabında; edebiyata, tarihe, spora, müziğe dair fikirlerini okuyucuyla paylaşıyor.
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Efsane sol ayak hayranlarıyla buluştu
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