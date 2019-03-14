Emre Aydın, yeni şarkı öncesi bahar turnesinde…

YOĞUN BİR BAHAR TURNESİ...

Yeni şarkı öncesi yoğun bir bahar turnesine çıkan sanatçı, Nisan ayının sonuna kadar sırasıyla Mersin, Gaziantep, Mardin, İstanbul, Balıkesir, Edirne, Lüleburgaz, Muğla ve Denizli'de sahne alacak.