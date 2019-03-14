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, yeni şarkı öncesi bahar turnesinde…

Hayatımıza girdiğini günden bugüne yazdığı sayısız hit şarkıyla hafızamıza kazınan, Türk Rock müziğinin en üretken isimlerinden , çok yakında yayınlayacağını açıkladığı yeni şarkısı 'Her Şey Biraz Hala Sen' için çalışmalarını sürdürüyor.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 10:41
Emre Aydın, yeni şarkı öncesi bahar turnesinde…

YOĞUN BİR BAHAR TURNESİ...

Yeni şarkı öncesi yoğun bir bahar turnesine çıkan sanatçı, Nisan ayının sonuna kadar sırasıyla Mersin, Gaziantep, Mardin, İstanbul, Balıkesir, Edirne, Lüleburgaz, Muğla ve Denizli'de sahne alacak.

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Emre Aydın, yeni şarkı öncesi bahar turnesinde…
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