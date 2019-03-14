‘Hakkını yediler Avni’ dedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki Sivaslılar buluşmasında boksör Avni Yıldırım ile bir araya geldi. Dünya şampiyonluğunu hakem kararlarıyla kaybeden Yıldırım, Erdoğan ile diyaloğunu şöyle anlattı: "Başkan bana 'Hakkını yediler, rövanş gelecek mi?' diye sordu. Ben de 'Evet olacak ama bu sefer işi şansa bırakmayacağım' diye cevap verdim."



Boksör Avni Yıldırım, "Başkanımızın 'Dünya 5'ten büyüktür' sözünü ABD'de herkese ezberlettim. Reis'in spora verdiği desteği iyi biliyorum. Beni Külliye'ye davet etti" dedi.

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