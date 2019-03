BUGÜN NELER OLDU

Burcu Esmersoy, önceki gün Antalya Eczacılık Fuarı'nda bir krem tanıtımına katıldı. Esmersoy, özel hayatı hakkında da ilginç açıklamalar yaptı. Esmersoy, bebek isteyip istemediği yönündeki sorulara şöyle yanıt verdi: "Çocuk düşünüyoruz. Ancak kariyer hayatımın en yoğun zamanları. Çocuğumun her anında yanında olup büyüdüğünü her an takip etmek isterim. Galiba biraz daha zamanı var."