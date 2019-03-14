Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 14 Mart 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu | Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 14 Mart 2019 Perşembe günü için burç yorumları yayında! Sosyal medya üzerindeki bireylerin Twitburc mahlası ile de bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 14 Mart 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Su burçları aşka tövbe mi diyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 14 MART 2019 PERŞEMBE | ASTROLOJİ

Astrogündem: Güneş-Jüpiter 90'lığı ekonomi sistemlerine vurgu yapacak. Dünyada güçlü konumda bulunan finans kuruluşları ve bankalar ile ilgili gelişmeler yaşanabilir. Teknolojinin azizliğine uğrayan markalara bugünden itibaren yenileri eklenecek. Telefon dolandırıcılığına dikkat!

KOÇ: Ay, akşam saatlerinden itibaren boşlukta hareket etmeye başlayacak. Kendini iyi hissettiğin bir gündesin. Seni ilgilendiren konulardan uzak durmak istemeyebilir, bir süredir beklediğin hukuksal süreçle ilgili bugün haber alabilirsin. Doğru konulara odaklanabilirsen bugünün kazananı sen olabilirsin!

BOĞA: Ay, akşam saatlerinden itibaren boşlukta hareket etmeye başlayacak. Bir süredir umudunu kestiğin iş görüşmesinden haber gelebilir ve beklemediğin bir fırsat karşına çıkabilir. Değişikliğe hazır olup olmadığından tam olarak emin olamayabilirsin. Özellikle kendinle ilgili yapmak istediğin yeniliklerde kararsızsın.

İKİZLER: Ay, akşam saatlerinden itibaren boşlukta hareket etmeye başlayacak. Bugün gündelik konulara hâkim oluyorsun. İşleri yoluna koymanın vakti geldiğinin sende farkındasın. Bir süredir kafanda olan planlarını hayata geçirmek için adımlar atabilir, özgüvenini ortaya koymak isteyebilirsin. Takdir edildiğini görmek seni rahatlatacak.