Zafer Çika’nın cenazesinde duygu yüklü anlar! Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı Yılmaz Erdoğan teselli etti

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Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı