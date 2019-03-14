Zafer Çika’nın cenazesinde duygu yüklü anlar! Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı Yılmaz Erdoğan teselli etti

Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı. Demet Akbağ'ın oğlu, babasının tabutunun başında dururken zor anlar yaşadı. Yılmaz Erdoğan ve Ali Çika'nın birbirlerine sarıldığı anlar yürek dağladı.
Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:40Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:47
Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ, bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi Zafer Çika'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı