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’nın cenazesinde duygu yüklü anlar! 'ın oğlu Ali Çika'yı teselli etti

Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi ve , bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi 'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı. Demet Akbağ'ın oğlu, babasının tabutunun başında dururken zor anlar yaşadı. Yılmaz Erdoğan ve Ali Çika'nın birbirlerine sarıldığı anlar yürek dağladı.

Giriş Tarihi: 14.3.2019 15:40 Güncelleme Tarihi: 14.3.2019 15:47
Zafer Çika’nın cenazesinde duygu yüklü anlar! Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı Yılmaz Erdoğan teselli etti

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Yıllarca aynı sahneyi paylaşan, komedinin iki usta ismi ve , bu kez acı bir haberle bir araya geldi. Yılmaz Erdoğan, eşi 'yı trafik kazasında kaybeden Demet Akbağ'ı yalnız bırakmadı

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Zafer Çika’nın cenazesinde duygu yüklü anlar! Demet Akbağ'ın oğlu Ali Çika'yı Yılmaz Erdoğan teselli etti
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