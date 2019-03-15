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‘Bu filmde yüzde 100 oyunculuk var’

EVREN ABDULLAHOĞLU
EVREN ABDULLAHOĞLU Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019
‘Bu filmde yüzde 100 oyunculuk var’
Yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği 'Türk İşi Dondurma' filminin galası Uniq Hall'da yapıldı. Uslu, "Seyirci, bebek oyunculardan hayvan dostlarımıza kadar oyunculuk performansının yüzde 100 olduğu bir film seyredecek" dedi. Oyuncu Ali Atay "Hem mizah, hem de dram açısından sinema tarihine farklı bir film kazandırdık" derken, bir diğer oyuncu Erkan Kolçak Köstendil şunları söyledi: "Filmin iyi olup olmadığının ilk duygusunu yabancı meslektaşlarımızdan aldık. Onların heyecanı, doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyordu."
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‘Bu filmde yüzde 100 oyunculuk var’
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