Fatih Terim'in damatlarına şok suçlama

Teknik direktör Fatih Terim'in damatları Ahmet Baran Çetin ve Volkan Bahçekapılı ve Yüzevler Kebapçısı'nın sahibi Selahattin Aydoğdu'nun Alaçatı'daki kavgasıyla ilgili yeni bir iddianame daha düzenlendi. Aydoğdu, 15 Temmuz 2017'de yaşanan olaylarla ilgili verdiği ifadesinde; Terim'le yaptıkları telefon konuşmasında tartışma çıktığını, Terim'in iki damadıyla yanına gelip kendisine yumruk attığını belirtti. Kendisini tehdit eden, darp eden ve işyerini basan Terim'den ve masa ile sandalyelerini kıran damatlardan şikayetçi olduğunu söyledi.



'TELEFONDA KÜFÜR ETTİ'

Volkan Bahçekapılı, Aydoğdu'nun Terim'e 'Erkeksen buraya gel' diyerek küfür edip telefonu kapattığını, Terim'in çok sinirlendiğini ifade etti. Terim'in Aydoğdu'ya yumruk attığını, Aydoğdu'nun çalışanlarının kesici aletlerle kendilerine saldırmaya çalıştıklarını, ancak iş yerine zarar vermediklerini ileri sürdü.



DÖRT FARKLI SUÇ

İddianame kapsamında, Çetin ve Bahçekapılı hakkında iki kez 'silahla basit yaralama', birer kez 'silahla kemik kırığı olacak şekilde yaralama', 'mala zarar verme' ve 'silahla yaralamaya teşebbüs' suçlarından ceza istendi. Aydoğdu hakkında ise iki kez 'Silahla basit yaralama', 'mala zarar verme', 'silahla birden fazla kişi ile tehdit' ve 'alenen hakaret' suçlarından ceza talep edildi.



'DÜKKANA VE ÇALIŞANLARA ZARAR VERİLMEDİ'

Fatih Terim ifadesinde; damatlarının kimseye vurmadığını, aksine kendisini sakinleştirmeye çalıştıklarını söyledi. Terim, yalnızca Aydoğdu'yu darp ettiğini, onun dışında dükkanına ve çalışanlarına müdahalede bulunmadığını kaydetti.

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