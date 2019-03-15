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En iyiler ödüllerini aldı

ATV dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın yıldızı , ’nin ödül törenine katıldı ve gençlere tavsiyede bulundu: “Başarıya ulaşmak için iki yol var: Ya hiç kimsenin yapmadığını yapacaksınız ya da herkesin yaptığından daha iyisini yapacaksınız.”

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 15.3.2019
En iyiler ödüllerini aldı

İstanbul Okan Üniversitesi'nin düzenlediği Okan'da Yılın En'leri ödül töreni, önceki gün gerçekleşti. Törende; Osman Sınav, Oktay Kaynarca, Birce Akalay, Cansel Elçin, Simge Sağın, Murat Dalkılıç, Jessica May gibi sinema, dizi, tiyatro ve moda dünyasının yıldız isimleri ödül aldı. Organizasyonda Bekir Okan Özel Ödülü Oktay Kaynarca'ya, En İyi Yönetmen Ödülü Osman Sınav'a takdim edildi.



Oktay Kaynarca, "Şans, hazırlıklıları sever. Gerçekten başarıya ulaşmak istiyorsanız iki yol var; ya hiç kimsenin yapmadığını yapacaksınız ya da herkesin yaptığından daha iyi yapacaksınız" diye konuştu. 'Sen Anlat Karadeniz'in usta yönetmeni Osman Sınav, ödülünü Yeşilçam'ın efsanesi ve İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Ediz Hun'dan aldı.

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En iyiler ödüllerini aldı
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