Fransız dergisine kapak oldu

BUGÜN NELER OLDU

Oyuncu Belçim Bilgin, Fransa'nın yeni moda ve sanat dergisi 7000 Magazin'in Mart sayısına kapak oldu. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ralph Wenig'e verdiği pozlarla sanatsal bir çalışmaya imza atan Bilgin, profesyonel modellere taş çıkardı. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci ile birlikte kapak olduğu dergi çekimlerinde ilgi odağı oldu. Derginin Paris Intercontinental Hotel'de düzenlenen gecesine ise Seda Sayan ve Murat Atik gibi ünlüler de katıldı. Gecede Belçim Bilgin, Monica Bellucci ile kırmızı halıda basına poz verdi.