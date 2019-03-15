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Fransız dergisine kapak oldu

Giriş Tarihi: 15.3.2019
Fransız dergisine kapak oldu
Oyuncu Belçim Bilgin, Fransa'nın yeni moda ve sanat dergisi 7000 Magazin'in Mart sayısına kapak oldu. Dünyaca ünlü fotoğrafçı Ralph Wenig'e verdiği pozlarla sanatsal bir çalışmaya imza atan Bilgin, profesyonel modellere taş çıkardı. Güzel oyuncu, dünyaca ünlü İtalyan aktris Monica Bellucci ile birlikte kapak olduğu dergi çekimlerinde ilgi odağı oldu. Derginin Paris Intercontinental Hotel'de düzenlenen gecesine ise Seda Sayan ve Murat Atik gibi ünlüler de katıldı. Gecede Belçim Bilgin, Monica Bellucci ile kırmızı halıda basına poz verdi.
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Fransız dergisine kapak oldu
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