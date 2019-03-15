İşte Hercai’nin kahramanları

BUGÜN NELER OLDU

'Aslanbey Ailesi'nin soyunu devam ettirecek tek kişi. 'Miran Aslanbey', babaannesi 'Azize Aslanbey' tarafından intikam masallarıyla büyütülmüş, soğuk, mesafeli ama aynı zamanda güçlü ve zeki bir adam.'Hazar' ve 'Zehra Şadoğlu'nun büyük kızı. Reyyan; masum, saf ve temiz bir genç kız. Ailesine ve etrafına sevgiyle bağlı. Ancak annesinden, babasından ve kardeşinden gördüğü sevgiyi, dedesi 'Nasuh Şadoğlu'ndan görememektedir.'Aslanbeyler'in en büyüğü. Çok acılar görmüş geçirmiş, kocasını, üç oğlunu, iki gelinini gömmüş, kalbi nefretle katılaşmış, acımasız bir kadın. 'Azize Şadoğlu', tam 27 yıl önce bir intikam yemini etmiş.'Şadoğlu Ailesi'nin en büyük erkek evladı, babası 'Nasuh'un sağ kolu. Hazar Şadoğlu'nun hükmü babasından sonra gelir ve herkesi bağlar. Dürüst, çalışkan, metanetli, sevilen, sayılan, güven duyulan bir adam.Ailenin en büyüğü ve vazgeçilmez lideri. Onun sözü bir emirdir. Karar verdikleri, söyledikleri hiçbir zaman ölçülmez, tartışılmaz, asla karşı çıkılmaz.'Aslanbey Ailesi'nin hayatta kalan tek gelini, 'Gönül'ün annesi. 'Sultan', yokluktan gelmiş ve bey konağına hanım olmuş bir kadın. En büyük hayali, Azize'nin ardından 'Aslanbey Ailesi'nin başına geçmektir.'Aslanbey Ailesi'nin iki kız torunundan biri, 'Sultan' ve 'Vahit'in tek çocuğu. Güzel ve öfkeli bir genç kız. Daima duygularıyla hareket eder. Tek hayali büyük bir aşktır, sevdiği gibi sevilmek ister.'Cihan' ve 'Handan'ın kızı. 'Yaren Şadoğlu', sade güzelliği ve güler yüzüyle dikkat çekmektedir ancak bu tebessümler ve güzellik, kötücül bir ruhun maskesidir sadece. Aslında kötü ve kıskanç bir kalbi vardır 'Yaren'in. Özellikle de 'Reyyan'a karşı kıskançlık duymaktadır.'Cihan' ve 'Handan'ın oğlu. 'Azat', 'Şadoğlu' soyunu sürdürecek tek kişidir. Hayatı boyunca kendisine söylenenleri yapmış, cesaretsiz davranmıştır. Ondan ne istenirse istensin hiç itiraz etmemiş, ailesine ve onların inandıklarına hiç karşı çıkmamıştır.