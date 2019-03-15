Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı…

19 yıl önce hayatını kaybeden Ahmet Kaya’nın abisi Mustafa Kaya, magazin programına konuk oldu. Son günlerde çıkan ‘Ahmet Kaya’nın hayatı film oluyor’ haberlerine cevap veren Ahmet Kaya, ‘Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyor. Bir sır gibi saklıyorlar’ ifadelerini kullandı. Serdar Ortaç hakkında da konuşan Mustafa Kaya ‘Kendi adıma konuşayım, ben Serdar’la helalleşirdim’ dedi.
Giriş Tarihi: 15.3.2019 17:02Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 17:07
Ahmet Kaya'nın ağabeyi Mustafa Kaya, 2. Sayfa programına konuk oldu. Mustafa Kaya, "Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor" haberleri hakkında konuşurken, Serdar Ortaç hakkında da açıklamalar bulundu