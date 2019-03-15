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Usta sanatçı 'nın abisi : Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı…

19 yıl önce hayatını kaybeden ’nın abisi , magazin programına konuk oldu. Son günlerde çıkan ‘Ahmet Kaya’nın hayatı film oluyor’ haberlerine cevap veren Ahmet Kaya, ‘Birileri kendi başına gitmiş, film çekiyor. Bir sır gibi saklıyorlar’ ifadelerini kullandı. hakkında da konuşan Mustafa Kaya ‘Kendi adıma konuşayım, ben Serdar’la helalleşirdim’ dedi.

Giriş Tarihi: 15.3.2019 17:02 Güncelleme Tarihi: 15.3.2019 17:07
Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı…

'nın ağabeyi , 2. Sayfa programına konuk oldu. Mustafa Kaya, "Ahmet Kaya'nın hayatı film oluyor" haberleri hakkında konuşurken, hakkında da açıklamalar bulundu

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Usta sanatçı Ahmet Kaya'nın abisi Mustafa Kaya: Eğer kardeşim yaşasaydı Serdar'ı…
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