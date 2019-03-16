‘Gençleri pistte görmek isteriz’

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta sonu Fiat'ın davetlisi olarak Kars'taydım. Egea ailesinin üç farklı donanım versiyonunu test ederken, markanın ralli aracını da yakından görme imkanımız oldu. Binek araçlarıyla herkese hitap eden Fiat Egea, ralli otomobiliyle gençlerin gönlünü çalıyor.Şirketin esas amacı, motor sporları takımının yarattığı dinamizm algısını seri üretim otomobillerde de gençlere sunmak. Bu konuda ciddi bir çaba harcıyorlar. Farklı illerde yaptıkları etkinliklerle araçları tanıtan ekip, gençleri de tam kalplerinden vuracak organizasyonlara imza atıyor ve gençlere ralli otomobilini kullanma imkanı veriyor. Bu sayede otoyollarda, caddelerde hız yaparak hem kendi canlarını, hem de diğer vatandaşların güvenliklerini hiçe sayan tutkulu gençleri piste çağırıyorlar. Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas'tan detaylı bilgi aldım. 2016 yılından beri motor sporlarının yaygınlaşması için faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Kafkas, "İyi bir otomobil, aynı zamanda ulaşılabilir olmalı' vurgusunu motor sporları için de geçerli kılmak istiyoruz. Bu yüzden Tofaş'ta üretilen Egea'yı dünyanın en ulaşılabilir ralli otomobillerinden biri haline getirdik. Egea Seni Piste Çağırıyor, Egea Gençler Kupası ve ana sponsoru olduğumuz TOSFED Yıldızını Arıyor projeleriyle birçok gence temas ettik. Gençlere yönelik projelerimizi sürdürmeye ve sporumuza katma değer sağlamaya devam edeceğiz" dedi ve ekledi: "Otomobile meraklı 18-28 yaşlarındaki gençleri Egea Gençler Kupası'na dahil ediyoruz. Gençlerimiz, zorlu parkurlarda ralli heyecanını yaşayabiliyor. "