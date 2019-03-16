Nargin’de esir tutulan Türkler’in öyküsü beyazperdede

BUGÜN NELER OLDU

I. Dünya Savaşı'nda sivil-asker, kadın-erkek binlerce Türk'ün esir tutulduğu Bakü'deki Nargin Adası, sinema filmi oluyor. 'Cehennem Adası Nargin' adındaki filmin çekimleri; Sancak Medya, Diler Medya ve Ortadoğu Yapım'ın bir araya gelip kurduğu Medya Küp Yapım yapımcılığında Haziran ayında başlayacak. Büyük bir prodüksiyonun gerçekleşeceği yüksek bütçeli filmde, aralarında Esra Bilgiç'in de yer aldığı Türk ve Azeri oyuncular rol alacak. Filmin danışmanları arasında hayatını Sarıkamış ve Doğu Cephesi'nde yaşananlara adayan cerrah Prof. Dr. Bingür Sönmez ile tarihçi Prof. Dr. Tufan Gündüz var. Filmin kostümlerini ise İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in 'Lady'lik unvanı verdiği modacı Zeynep Kartal hazırlıyor.