Türk-Azeri dostluğu anlatılıyor

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'CehennemAdası Nargin'; Nargin Adası'ndaki esaret günlerini, Azerbaycanlılar'ın adadan esir Türkler'i kaçırmak için nasıl büyük uğraş verdiklerini, aynı zamanda Türk ve Azeri dostluğunu gözler önüne seriyor. Gerçek olaylardan esinlenerek senaryolaştırılan filmde; Türk esirleri kurtarmak için tüm servetini harcamayı göze alan Azerbaycan'ın ünlü ismi Hacızeynelabidin Tagiyev de önemli yer tutuyor. Filmdeki gerçek karakterler arasında Dr. Nermin Nerminov ve Ayşe Ana gibi yardımsever Azerbaycanlılar da bulunuyor.