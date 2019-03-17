Kadınlardan Afrika esintili koleksiyona tam not

BUGÜN NELER OLDU

Afrıcan Manifesto temalı Ramsey 2019 ilkbahar-yaz koleksiyon tanıtımı, Ramsey Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Doğan'ın evsahipliğinde önceki gün Zorlu Center mağazasında gerçekleştirildi. Davete; Elif Mısırlı, Ayşe Brav, Ayşe Tolga, Jale Balcı, Müge Tezman, Özlem Avcıoğlu, Rüya Büyüktetik ve Serdar Uzuntaş gibi moda ve cemiyet hayatından isimler katıldı. Doğal ve naif Afrika coğrafyasından ilham alan Ramsey'in 2019 ilkbahar-yaz koleksiyonu African Manifesto, erkeklere kendilerini değerli hissettiren minimalist çizgilere sahip, bir o kadar da seçkin ve cesur tasarımlar sunuyor.