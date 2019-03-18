BUGÜN NELER OLDU

Ünlü şarkıcı Betül Demir, Türk Böbrek Vakfı'nın düzenlediği Dünya Böbrek Günü etkinliklerinin kapanışında konser verdi. Bakırköy Cem Karaca Kültür Merkezi'nde halka açık olarak gerçekleştirilen konser büyük ilgi gördü. Demir, ikinci şarkısını seslendirirken, ellerinde 'Şeker ve tuzu azalt, hayatını uzat' pankartıyla sahnesine çıkanları görünce kısa süreli şok yaşadı. Pankart ı taşıyanların Türk Böbrek Vakfı'nın sağlık gönüllüleri olduğunu öğrenince gülme krizine giren Demir; "Hayatımda ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım ve ne yapacağımı şaşırdım açıkçası" dedi. O anda sahneye çıkan vakıf başkanı Timur Erk, "İnsanlarımızın tuz ve şekeri azaltmaları için ne mücadeleler verdiğimizin yakın şahidisin. Senin sahnene de çıkacağımızı tahmin etmeliydin" diye konuştu. Ünlü şarkıcı kopan alkışlarla beraber Erk'e "Madem buraya çıktınız, hakkını verip benimle bir şarkı seslendirmelisiniz" diye karşılık verdi. İkili, birlikte 'Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda' şarkısını seslendirdi.