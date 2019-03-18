Hazal Kaya dava açtı! ‘Evliliğin keyfini süremedim’

Oyuncu Hazal Kaya ile dairesini kiraladığı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç arasındaki dava sürecinde yeni bir gelişme yaşandı. Kaya, hakkında icra takibi başlattığı Dr. Genç'in 200 bin liralık tazminat davasına karşılık olarak aynı miktarla dava açtı.