Selfie dolu tanıtım

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Yeni akıllı telefonu Galaxy S10'u piyasaya çıkaran Samsung, önceki gece Volkswagen Arena'da düzenlediği gecede tanıttı. Ünlü manken Çağla Şıkel'in sunuculuğunu yaptığı gecede, Rock müziğin önemli temsilcilerinden Mor ve Ötesi ise 'Senfonik' projesi ile sahnedeydi. Gecede fotoğrafçı Tamer Yılmaz'ın İstanbul'un ikonikleşmiş bölgelerinde Samsung Galaxy S10+ ile çektiği Çağla Şıkel fotoğrafları, büyük ilgi gördü. Davetliler, gece boyunca üç modelden oluşan ekran, kamera ve performans özellikleriyle dikkat çeken Galaxy S10 serisi ile selfie deneyimi yaşadı.