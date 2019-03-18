Ünlü şarkıcı Seren Serengil’den ‘dolandırıldım' şikayeti

Serengil, menajer Yılmaz’ın ‘dolandırıcılık, güveni kötüye kullanma ve özel belgede sahtecilik’ suçu işlediği iddiasında. Yılmaz, Serengil adına anlaşma yaptığı gelinlik firmasından aldığı paranın büyük bir kısmını kendisine almakla suçlanıyor. Merih Yılmaz ise, haksız bir kazanç elde etmediğini belirterek, tartışma konusu olan para ile harcama yapıldığını söyledi.
Giriş Tarihi: 18.3.2019 16:22Güncelleme Tarihi: 18.3.2019 16:26
Seren Serengil, eski menajeri Merih Yılmaz hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.