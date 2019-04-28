Manken Tales Soares podyumda hayatını kaybetti

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde gerçekleşen bir defilede podyuma çıkan manken Tales Soares (26) podyumda yürüdüğü sırada dengesini kaybederek yere düştü. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, Soares'in dengesini kaybederek düştüğü görüntülendi.

Brezilyada manken podyumda hayatını kaybetti

Yerel medya, mankenin yere düşmesinin hemen ardından sağlık ekiplerinin yardımına koştuğunu; ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu.

GÖSTERİNİN BİR PARÇASI SANDILAR...

Defileye katılan davetlilerin, Soares'in yere düşmesini defile gösterisinin bir parçası sandıkları belirtilirken; Soares'i temsil eden ajansın, Soares'in daha önce sağlık problemleri ile ilgili bir şikâyette bulunmadığı ve herhangi bir uyuşturucu madde kullanmadığını duyurduğu belirtildi. Hayatını kaybeden mankenin epilepsi krizi geçirdiği ihtimali üzerinde durulurken, doktorlarından henüz bir açıklama yapılmadığı belirtildi.