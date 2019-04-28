Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 28 Nisan 2019 Pazar | Günlük burç yorumu, Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 28 Nisan 2019 Pazar günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 28 Nisan 2019 Pazar burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçların Teknoloji ile Sınavı" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 28 NİSAN 2019 PAZAR - ASTROLOJİ

Astrogündem: Ay-Venüs ilişkisi güne Sağlık Bakanlığı ile başlayacağımızı işaret ediyor. 1977 doğumlu Emmanuel Macron'un siyasi hayatının en tuhaf günlerinden geçtiği konuşulacak. Güneş'in Boğa burcundaki seyri yasama ve yargı organları ile ilgili konuları bu geceden itibaren belirleyebilir. Satürn yavaşlaması kurultay ve tüzük değişikliklerini de gündeme getirebilir.

KOÇ: 'Ben bilirim' tavrın önyargılı olmana ve kendini başka fikirlere kapatmana sebep oluyor. Gösterişi seven ruhun, dış görünüşüne de yansıyacak. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilin huzursuz tavırlarını sorgulayabilirsin. İlişkin yoksa eski sevgilinle yaşayacağın karşılaşma aklında yeniden barışma fikirlerini oluşturabilir.

BOĞA: İş yerinle ilgili konularda üstünde bir baskı olduğunu anlayabilirsin. Yoğunluktan dolayı zaman zaman bunalsan da yöneticilerine bu konuyu anlatmalı mıyım acaba diye kendini sorgulayabilirsin. Bu karmaşa samimiyetine inandığın çalışma arkadaşını arayarak akıl almana neden olabilir.

İKİZLER: Birkaç hafta sonra hazırlayacağın bir proje için ön hazırlıklara başlayabilirsin. İlişkisi olan ya da evli bir İkizler burcuysan, değer verdiğin kişinin yapacağı sürpriz ayaklarını yerden kesecek. Ona bir kez daha âşık olduğunu anlayacaksın. Ailendeki sözü geçen insanlarla arandaki gerginlikler, günün seyrini değişmesine ve yeni kararlar almana neden olabilir.