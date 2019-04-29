Müge Anlı’dan rekor üstüne rekor! Bir günde 5 kayıp birden buldu!

İstanbul Etiler'den 21 Nisan'da kaybolan 88 yaşındaki Alzheimer hastası Halil Engindeniz, yaşlı bakım merkezinde bulundu. Bir diğer Alzheimer hastası Ali Gölve'nin de trafik kazası geçirdikten hayatını anlaşıldı. Müge Anlı, yaşındaki adamı Adli Tıp Kurumu'nda kimsesizler mezarlığına gönderilmek üzereyken buldu.

Müge Anlı, 29 Nisan Pazartesi canlı yayında rekor üstüne rekor kırdı! Bir günde 5 kayıp birden buldu!

Balıkesir'de 22 Nisan'da teyzesinin eski eşi tarafından kaçırılan 15 yaşındaki Kardelen Budak, 5 gün sonra Müge Anlı'nın çabaları sayesinde kurtarıldı. Ailesinin 33 gün boyunca ulaşamadığı Ferhat Daştan'ın İzmir'den Ankara'ya giderek yeni bir yaşan kurduğu ortaya çıktı. Kayıp Azeri Ayten Hüseynova ise Müge Anlı sayesinde 38 gün sonra evine döndü.