Denizaltındaki acı hikayeden ilk görüntüler

BUGÜN NELER OLDU

66 YIL önce Dumlupınar denizaltısı Çanakkale'de, İsveç bandıralı bir şileple çarpıştı. Denizaltının arkasına sığınan 22 asker için kurtarma çalışmaları yapılsa da sonuç alınamadı. 7 subay, 35 astsubay, 39 deniz erimiz şehit oldu. Dijital Sanatlar Yapımevi, kahramanlık destanlarıyla dolu tarihimizin bu unutulmaz hikayesini 'Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun' filmiyle beyaz perdeye taşıyor. Filmden ilk görüntüler geçtiğimiz günlerde yayınlandı. 87 metre derinlikte yaşam savaşı verenleri; Ali Atay, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Murat Yıldırım, Taner Ölmez, Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler canlandırıyor.Farah Zeynep Abdullah'ın başrol oynadığı 'Dumlupınar: Vatan Sağ Olsun' filmi, 17 Ocak 2020'de vizyona girecek.