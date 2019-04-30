Dünya satrancının kalbi Türkiye’de attı

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TSF'YE

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Türkiye İş Bankası'nın ana sponsoru olduğu Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) tarafından düzenlenen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, geçtiğimiz günlerde Antalya'da gerçekleşti. 33 ülkeden 18 yaş altı 392 sporcunun yarıştığı şampiyonada Türkiye'den 125 sporcu ter döktü. TSF Başkanı Gülkız Tulay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen 2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası kapanış törenine; ECU Başkanı Zurab Azmaiparashvili, Antalya Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, TSF Yönetim Kurulu Üyeleri, sporcular ve çok sayıda satranç sever katıldı.TSF'nin uluslararası iki önemli şampiyonayı peş peşe düzenlediğine dikkat çeken Dünya Satranç Federasyonu Asbaşkanı ve TSF Başkanı Gülkız Tulay, FIDE ve Avrupa Satnranç Birliği (ECU) yetkililerinden ve sosyal medya üzerinden dünyanın birçok ülkesinden tebrik mesajları aldıklarını belirterek şöyle konuştu: "Dünya satrancının geleceğini tek çatı altında toplayan büyük bir organizasyonu başarıyla tamamladık. Heyecanı yüksek bu renkli şampiyona süresince, satranç sporunun tüm güzelliklerini hep birlikte yaşadık. Heyecanımızı, sevinçlerimizi, kültürlerimizi paylaştık, dostluk köprüleri kurduk ve bir çocuk bayramı coşkusu yaşadık. Genç ustalarımız şampiyonluk mücadelesi verirken, bizler organizasyonumuzun her aşamasının kusursuz olması için çalıştık. Beslenmeden konaklamaya, sağlıktan turnuva güvenliğine kadar tüm süreci başarılı bir şekilde yönetmeye çalıştık. Ne mutlu ki sporculardan aldığımız olumlu dönüşler, teşekkür mesajları, sosyal medyaya yansıyan keyifli paylaşımlar, bizlere ne kadar başarılı bir iş yaptığımızı gösterdi." Bir hafta boyunca 33 ülkenin çocuklarıyla unutulmayacak bir organizasyonun parçası olduklarını söyleyen Tulay, şöyle devam etti: "Elde edilen derece ne olursa olsun, tüm sporcular centilmence yarışıp beraberinde getirdikleri ülkenin bayrağını gururla temsil etti. Sporcularımızın ülkelerine döndüğünde Türkiye'yi ve bu şampiyonayı en güzel şekilde hatırlamalarını ve kendi ülkelerinizde turizm elçimiz olmalarını umuyorum."2019 DÜNYA Okullar Satranç Şampiyonası'nda 7, 9, 11, 13, 15, 17 Yaş genel ve kızlar olmak üzere 12 kategoride şampiyonlar belirlendi.Türkiye bir altın, bir gümüş, üç bronz olmak üzere toplam beş madalyanın sahibi oldu. 11 Yaş Genel'de Arda Çamlar altın, 15 Yaş Kızlar'da Gülce Nehir Kara gümüş, 7 Yaş Kızlar'da Alara Uygun, 13 Genel'de Yankı Taşpınar ve 17 Yaş Genel'de Kağan Aydın Çelebi bronz madalya kazanan sporcular oldu. Geleceğin yıldızlarının şampiyonluk mücadelesi nefesleri keserken, Türk satranççıların başarılı performansı da dikkat çekti.2019 Dünya Okullar Satranç Şampiyonası, organizasyon kalitesi ile satranç otoritelerinden tam not aldı. Avrupa Satranç Birliği (ECU) Başkanı Zurab Azmaiparashvili şöyle konuştu: "Türkiye Satranç Federasyonu, uluslararası şampiyonalarda dünyanın en başarılı organizasyonlarına imza atıyor. Organizasyonun en başından en sonuna kadar bir satranç şampiyonasının bu kadar kaliteli düzenlenmesinden dolayı gurur duydum. TSF Başkanı Gülkız Tulay başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum."