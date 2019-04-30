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Hassas noktam çocuklar

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Hassas noktam çocuklar
Fenerbahçeli Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel, üniversite öğrencileriyle buluştu. Sosyal Sorumluluk Okulu, Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nde (BÜYEM) Dr. Aylin Löle koordinatörlüğünde hayata geçirildi. Demirel, iletişim uzmanı Gülçin Yılmaz İzel'in 'Sosyal sorumluluk projelerinde ünlü ve medya iletişiminin rolü' konulu dersinde, gönüllülük yolculuğundaki deneyimlerini paylaştı. Demirel, "Bu tür projelerde çocuklar, yaşlılar ve sokak hayvanlarına karşı özel bir hassasiyetim var" dedi.
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Hassas noktam çocuklar
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