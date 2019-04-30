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Yavru vatan’da hem göze hem kulağa hıtap etti

Giriş Tarihi: 30.4.2019
Yavru vatan’da hem göze hem kulağa hıtap etti
Müzik dünyasının usta sesi Emel Sayın, geçtiğimiz günlerde Selçuk Tekay şefliğindeki 30 kişilik orkestrasıyla, Kıbrıs'taki Kaya Palazzo Girne'de sevenleriyle buluştu. Konserinde unutulmaz şarkılarını seslendiren Sayın, "Çok keyifli bir gece yaşıyorum" diyerek mutluluğunu kendisini dinleyen misafirlerle paylaştı. Güzelliği ile yıllara meydan okuyan Sayın, iki saat süren konserinde; misafirlerden gelen yoğun şarkı isteklerine de cevap vermeye çalıştı. Sanatçı, konserini alkışlar eşliğinde noktaladı.
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Yavru vatan’da hem göze hem kulağa hıtap etti
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