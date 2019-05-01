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‘Aranjör fiyat çeker beğenmezsen çalışmazsın’

’ın aranjörlerle ilgili başlattığı tartışmaya da dahil oldu. Ünlü şarkıcı “Herkes değerini kendisi belirler. Aranjör bir fiyat çeker, beğenmezsen çalışmazsın” dedi

OKAN FİLİZÇAY Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 1.5.2019
Teoman ‘Aranjör fiyat çeker beğenmezsen çalışmazsın’

Ünlü sanatçı Teoman, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Teoman'a, Serdar Ortaç'ın geçtiğimiz günlerde "Aranjörler ev, araba parası istiyor, o yüzden albüm yapmıyorum" açıklaması hatırlatıldı.

Teoman, "Aranjörlerin istedikleri ücretleri abartılı buluyor musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "Bunun abartıyla ilgisi yok. Herkes kendi değerini kendisi söyler. Aranjör fiyat çeker; beğenirsin ya da beğenmezsin, o zaman da çalışmazsın." Yeni çalışmaları olduğunu söyleyen Teoman, "Nükhet Duru'yla bir projem var. Bir de Atilla Özdemiroğlu'nun şarkısı 'Firuze'yi söyledim" dedi.

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Teoman ‘Aranjör fiyat çeker beğenmezsen çalışmazsın’
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