Dolandırıcılar bu kez ünlüleri kullandı!

Kendisini dolandıranların tehdit ettiklerini belirten G.Ç., " Sanatçı ve oyuncuları kullanarak reklam yapıyor ve güven sağlayarak ilerliyor" dedi. Takvim'den Mevlüt Yüksel'e konuşan G.Ç., 'Gürkan Akpınar ve ekibi, 12 bin dolarımı alıp, ortadan kayboldu' dedi.

"Mustafa Türeli adlı kişi bana bu projeye 45 bin dolar yatırdığını söyledi. Ardından Breeze Coin'in Genel Koordinatörü olduğunu söyleyen Ümit Gayretli de 50 bin dolar yatırdığını anlatarak beni ikna etti. 6 ay önce 12 bin doları Mustafa Türeli adına bankaya yatırdım. Türeli'de bu parayı bankadan çekerek bir AVM'de Ümit Gayretli'ye verdi. 17 Nisan'da paramı 21 bin dolar olarak vereceklerini söylediler. Paramı 17 Nisan'da 12 bin dolarlık Breeze Coin (sanal para) olarak verdiler. Yaptığım araştırmada, Breeze Coin'in maddi bir karşılığı olmadığını gördüm ve o zaman dolandırıldığı anladım. İstanbul Maslak'taki ofislerine gittim. Şirketin başındaki Gürkan Akpınar ve diğer yetkililer benimle görüşmedi, beni içeri almadılar."

SERDAR ORTAÇ'I DA KULLANDILAR...

Serdar Ortaç ise "Eşimle firmanın reklam filminde rol aldık. Bize iki ev hediye ettiler. Evleri 2018 yılı içinde teslim edeceklerini söylemişlerdi. Biz de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

SAADET ZİNCİRİ

G.Ç., ABD'nin Florida Eyaleti'nin Orlando şehrinde bin 500 konutluk proje yaptığını söyleyen Gürkan Akpınar'ın, bu projesinin de hayali olduğunu kaydetti. Öte yandan Gürkan Akpınar ile birlikte çalışan Mustafa Türeli ve Ümit Gayretli'nin, Firtc coin ve Coin Spece adlı saadet zincirlerinde çalıştıkları ortaya çıktı.