Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 3 Mayıs 2019 Cuma - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 3 Mayıs 2019 Cuma günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 3 Mayıs 2019 Cuma burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Gökyüzü bizlere ne vaat ediyor?" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 3 MAYIS 2019 CUMA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Merkür-Jüpiter 120'liği, boşanma ve tazminatlarla ilgili yeni yasa düzenlemelerini gündeme getirebilir. 2017 yılının Aralık ayından bu yana yapılan tüm anlaşmalar durma noktasına gelebilir. Gezegenlerin açısı medya kuruluşlarını da hedefine alıyor.

Koç: Bugün tahammül sınırların aşılması mümkün. Para kazanmak istiyorsun ve bu yönde oldukça başarılı işlere imza atıyorsun. Uzun zamandır ilişkisi olan bir Koç burcuysan, ilişkini bir adım ileriye taşımak isteyeceksin. Hayatının daha düzenli akmasını isteyeceksin.

Boğa: Ay, öğle saatlerinden sonra boşlukta hareket edecek. Geniş çevreler edinmek ve bu konuyla alakalı bağlantılar kurmak için ideal bir gündesin. Bugün düşüncelerinde sabit ve kararlı olacaksın. Bir yandan da söylentilere karşı çok hassas olacaksın.

İkizler: İletişim halinde olduğun halde bazı konularda beklemede kaldın. Şimdi geri dönüş zamanı geldi ve bu vesile ile acı-tatlı tesadüfler ile karşılaşabilirsin. Karşına çıkacak insanlar, biraz sıkıntılı konularla seni meşgul edebilirler. Bu süreç seni zihinsel anlamda zorlayabilir.