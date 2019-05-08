Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 8 Mayıs 2019 Çarşamba | Günlük burç yorumu, Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 8 Mayıs 2019 Çarşamba günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 8 Mayıs 2019 Çarşamba burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Burçların mevsimlere göre özellikleri" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 8 MAYIS 2019 ÇARŞAMBA - ASTROLOJİ

Astrogündem: Keşkelerin kurumların geleceğinde hiçbir anlamı yoktur diyeceğiz. Merkür-Uranüs kavuşumu; ulaşımı ilgilendiren konularda önemli gelişmelere işaret ediyor. THY dair haberlerle güne başlayabiliriz. İpek yol dünyanın gündemine oturabilir. Bu günden sonra ABD ve Avrupa nın fikir ayrışması tüm dünyaya yansıyor.

Koç: Geleceğini sağlama almak isteyeceğin bir gündesin. Yakın bir arkadaşınla ortaklaşa ticari bir işe atılım yapmak isteyebilirsiniz. Bugün eline para geçebilir ve parayı bu iş için sermaye olarak kullanabilirsin. İlişkisi olan bir Koç burcuysan, sevgilin tarafından şımartılmaya hazır mısın? Duyguların daha da naif bir hâl alacak.

Boğa: Bugün gerginlik yaşanan ortamlarda uzlaşı yeteneğinle gerginliği azaltma görevini üstlenebilirsin. Eğer ortaklık söz konusu bir işin başında isen yeni tasarruf politikalarına kafa yormak isteyebilirsin. Özel görüşmelerini yapmak için telefonu değil, yüz yüze görüşmeyi tercih etmelisin. Gezegenlerin konumu sana tesadüf diye bir şey olmadığını tekrar gösterecek.

İkizler: Ay, sabah saatlerinde boşlukta hareket ediyor. Çalıştığın yerde aynı işi yapan iki kişiyseniz, bugün ortağınızla aranızda fikir ayrılıkları yaşayabilirsiniz. Bir yerden para bekliyorsan, bugün onunla ilgili haber alabilirsin. Eğer akademik çalışmalar yapan biri isen gündeminde bir yurtdışı seyahati oluşabilir.