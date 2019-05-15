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'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadına…

Sosyal medyada bir kadın, "Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum, yürüyorum insanlar bayılıyor. Adam araba kullanırken beni görüyor kaza yapıyor" diyerek paylaşım yaptı. 'da hızla yayılan bu videoya tepkisiz kalmadı

Giriş Tarihi: 15.5.2019 11:57 Güncelleme Tarihi: 16.5.2019 09:44
Alişan 'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadına…

Alişan, "Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum" diyen kadını "Yardımcı olmak adına paylaşmak istedim… Lütfen artık bu hanımefendiyi görenler, yoluna baksın...

'MAĞDUR OLMASIN ARTIK!'

Güzelliği yüzünden mağdur olmasın artık... Lütfen." sözleriyle ti'ye aldı.

Alişan 'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadını ti'ye aldı

Alişan'ın bu paylaşımına hem ünlü isimlerden hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi:

Lerzan Mutlu: Şaka mı bu ya?

Demet Akalın: Hahhahahha

Pınar Dilşeker: Dikkat edelim

-Güzellik başa bela!

-Allah başka dert vermesin canım!

-Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Bir hastalığı falan var sandım.

-Belki çirkinsin diye bakıp bayılıyorlardır.

-Doğduğunda 3 kez havaya atıp 1 kez tutmuşlar.

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Alişan 'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadına…
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