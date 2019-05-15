Alişan 'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadına…

Alişan, "Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum" diyen kadını "Yardımcı olmak adına paylaşmak istedim… Lütfen artık bu hanımefendiyi görenler, yoluna baksın...

'MAĞDUR OLMASIN ARTIK!'

Güzelliği yüzünden mağdur olmasın artık... Lütfen." sözleriyle ti'ye aldı.

Alişan 'Güzelliğim yüzünden sorun yaşıyorum' diyen kadını ti'ye aldı

Alişan'ın bu paylaşımına hem ünlü isimlerden hem de diğer sosyal medya kullanıcılarından yorum gecikmedi:

Lerzan Mutlu: Şaka mı bu ya?

Demet Akalın: Hahhahahha

Pınar Dilşeker: Dikkat edelim

-Güzellik başa bela!

-Allah başka dert vermesin canım!

-Ben de ciddi ciddi dinliyorum. Bir hastalığı falan var sandım.

-Belki çirkinsin diye bakıp bayılıyorlardır.

-Doğduğunda 3 kez havaya atıp 1 kez tutmuşlar.