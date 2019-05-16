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, yeni şarkısına klip çektiğinin müjdesini hesabından verdi

Ünlü sanatçı , sözlerinin Sinan Akçil'e ait olduğu şarkısının video klibinin çekimlerini 'nın İznik ilçesindeki gerçekleştirdi. Ebru Gündeş, klibinin çekimlerinin 8 saat sürdüğünü açıkladı.

DHA Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 17.5.2019 00:27
Ebru Gündeş, yeni şarkısına klip çektiğinin müjdesini sosyal medya hesabından verdi

Şarkıcı Ebru Gündeş, yeni şarkısı 'Çabuk Unutma'nın klip çekimlerini Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirdi.

"HUZUR"

Gündeş, sözlerinin Sinan Akçıl'e ait olduğu yeni şarkısının video klibinin çekimlerini ilçedeki Askania Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çekimlerde sanatçı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Çekimleri 8 saat süren video klibin Ramazan Bayramı'nın ardından yayınlanacağı öğrenildi. Ebru Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı bir İznik fotoğrafını da "Huzur" yorumuyla paylaştı.

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Ebru Gündeş, yeni şarkısına klip çektiğinin müjdesini sosyal medya hesabından verdi
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