Ebru Gündeş, yeni şarkısına klip çektiğinin müjdesini sosyal medya hesabından verdi

Şarkıcı Ebru Gündeş, yeni şarkısı 'Çabuk Unutma'nın klip çekimlerini Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleştirdi.

"HUZUR"

Gündeş, sözlerinin Sinan Akçıl'e ait olduğu yeni şarkısının video klibinin çekimlerini ilçedeki Askania Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Çekimlerde sanatçı sempatik tavırlarıyla dikkat çekti. Çekimleri 8 saat süren video klibin Ramazan Bayramı'nın ardından yayınlanacağı öğrenildi. Ebru Gündeş sosyal medya hesabından paylaştığı bir İznik fotoğrafını da "Huzur" yorumuyla paylaştı.