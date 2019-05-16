Kızılay’dan üniversiteli gençlere destek

Ülke genelinde 27 üniversitede bulunan Kızılay Üniversite Butiklerinden yıl boyunca 19 bin öğrenci yararlanıyor. Öğrencilerden gelen talep üzerine Üniversite Butiklerde yaz döneminde mezuniyet konseptine geçildi. Bunun için ünlü modacı Hakan Akkaya, İvana Sert, Beyza Uyanoğlu, Feryal Gülman, Neslişah Alkoçlar Düzyatan üniversiteli gençler için el ele verdi. Ünlülerin, Türkiye'nin önde gelen markalarından topladıkları 3 TIR dolusu özel tasarım abiye kıyafetler, takım elbiseler üniversite butiklerinde gençler ile buluşturulacak.

Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan 'Kızılay'ın tüm ihtiyaç sahiplerine yönelik projeler geliştirdiğini ancak üniversitede okuyan öğrencileri de unutmadığını belirterek şunları söyledi: '27 Üniversitemizde ihtiyaç sahibi öğrencilerimize hizmet veren butikler açtık. Kızılay Butik diye adlandırdığımız butiklerimizde yılda 19.000 öğrenciye hizmet veriyoruz. Bu butiklerimizde sezon ve dönemlere uygun ürünler ile sürekli yeniliyoruz.