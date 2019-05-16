Uzman Astrolog Zeynep Turan ile günlük burç yorumları 16 Mayıs 2019 Perşembe - Günlük burç yorumu ve Astroloji

Uzman Astrolog Zeynep Turan ile 16 Mayıs 2019 Perşembe günü için burç yorumları sabah.com.tr'de yayında! Sosyal medya üzerindeki kullanıcıların Twitburc olarak da bildiği Zeynep Turan, her zaman olduğu gibi haftalık burç yorumlarında da aşk, ekonomi, aile ve sağlık gibi birçok önemli konuya değindi. Peki, 16 Mayıs 2019 Perşembe burç yorumlarınızda ne var?

Haberimizin detaylarından günlük burç yorumlarını bulabilir, ilerleyen sayfalarda ise astroloji konusunda uzman isim olan Zeynep Turan'ın "Savaş gezegeni Mars elini eteğini topluyor" başlıklı yazısındaki tahminlerini görebilirsiniz.

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI 16 MAYIS 2019 PERŞEMBE - ASTROLOJİ

Astrogündem: Mücadele gezegeni Mars, Yengeç'te yani Türkiye'nin yükselen burcunda hareket edecek. Aynı zamanda Plüton ve Satürn ile karşıtlık yapacak. Bugünden sonra Kıbrıs, İran ve İngiltere üçlemi arasında kalabiliriz. Dünya, ABD ve İncirlik üssü üzerinden alınan kararları konuşabilir.

Koç: Son zamanlardaki ekonomik sıkıntılar seni yormuştu. İşlerini yoluna koyman maddi açıdan rahatlamanı sağlayacak. Ailen sana yatırım yapman için öğütler verebilir. Geleceğini yapılandırman konusunda kendi düşüncelerine göre ilerlemek istiyorsun ama ailenin baskısı kendi düşüncelerinin dışına çıkmana sebep olabilir.

Boğa: Bugün, son zamanlardaki performansın ve hallettiğin işler takdir görebilir. Disiplin benden sorulur diyorsun. İşindeki tertip ve düzenine herkes hayran kalıyor. Disiplinli olman sayesinde yoğun olan işlerin bugün de yolunda gidiyor. İlişkisi olan veya evli bir Boğa burcuysan, değer verdiğin kişi ile aranda kıskançlık krizi çıkabilir.

İkizler: Sosyalleşmenin faydalarını gördüğün bir döngüden geçiyorsun. Uzun zamandır kararsızlık yaşadığın bir konuda, yakın çevrenden bulunan bir arkadaşından ilham alabilirsin. İş hayatında ise yükselmeye devam ediyorsun. Sevgilinin işiyle ilgili konularda yeni gelişmeler yaşanabilir.