Bir Zamanlar Çukurova’da bomba itiraf…

Bir Zamanlar Çukurova’da nefesler tutuldu. Perşembe akşamları atv ekranlarında yayınlanan Bir Zamanlar Çukurova, Tüm Kişiler, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde en çok izlenen yapım oldu. Bir Zamanlar Çukurova’nın yayınlanan bölümünde Seher’in hamile olduğunu söylemesi üzerine heyecan arttı. Seher Demir’den hamile olduğunu Hünkar’a söyledi. Bir Zamanlar Çukurova’da Seher’in hamile olduğunu öğrenen Hünkar ise…
Giriş Tarihi: 17.5.2019 11:05Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 11:07
Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,06 izlenme oranı ve %31,35 izlenme payı, AB'de %9,75 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,01 izlenme oranı ve %28,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.