Bir Zamanlar Çukurova’da bomba itiraf…

Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü, Tüm Kişilerde %12,06 izlenme oranı ve %31,35 izlenme payı, AB'de %9,75 izlenme oranı ve %27,11 izlenme payı ve 20+ABC1'de %11,01 izlenme oranı ve %28,29 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.