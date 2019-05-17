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Güzel oyuncu , 'la aşk iddialarına cevap verdi

Giriş Tarihi: 17.5.2019 14:11 Güncelleme Tarihi: 17.5.2019 14:18
Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy'la aşk iddialarına cevap verdi

Güzel oyuncu , eski aşkı 'la barıştığı iddialarını yalanladı. Şu sıralar Alice Müzikali'nde yer alan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy ile yeniden aşka başladıkları iddiasını yalanladı. Sarıkaya, "Yok öyle bir şey, onlar tamamen magazin haberlerinin uydurması" cevabını verdi.

İDDİALAR HAKKINDA İLK KEZ KONUŞTU

Bir mekan çıkışı görüntülenen Serenay Sarıkaya, gazetecilerin sorularını cevapladı. 2015'te aşk yaşadığı daha sonra ayrıldığı Çağatay Ulusoy'la yeniden görüşmeye başladığı haberleri ile gündem olan güzel oyuncu, aşk iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

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Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya, Çağatay Ulusoy'la aşk iddialarına cevap verdi
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