Ebru Şahin: İzleyiciyle sıcak ve duygusal bir bağ kurduk

Ebru Şahin, atv'nin reyting rekorları kıran dizisi Hercai'de Reyyan karakterine hayat veriyor. Şamdan Plus, dizinin çekimlerinin gerçekleştiği Mardin Midyat'ta Şahin ile bir araya geldi. Midyat sokaklarında gerçekleştirilen çekime, sırf dizi için şehir içi ve şehir dışından gelen ve kendisiyle bir kare çektirmek için bekleyen hayranları eşlik etti. Şehrin otantik dokusu ile çekimde masalsı bir karaktere dönüşen Ebru Şahin, samimi açıklamalarda bulundu.



11 yaşından beri lisanslı sporcuymuşsunuz. Sporculuktan oyunculuğa geçiş nasıl oldu?

Sporculuktan oyunculuğa geçiş demek çok doğru olmaz aslında. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri mezunuyum ancak aklımla duygularımı aynı tartıya koyabildiğim andan itibaren oyunculukla ilgileniyordum. Tiyatro, hayatıma çok küçük yaşlarda girdi. Hayalimdeki meslek de, olmak istediğim şey de buydu. Sadece bu karara geliş sürecim biraz engebeli oldu. Yine de her şeyde olduğu gibi olması gereken zamanı beklemiş diyebilirim.



REYYAN ÜRKEK AMA CESUR



Kısa sürede oldukça büyük bir hayran kitlesi edinen 'Hercai' gibi bir yapımda başrol olarak yer almak nasıl bir duygu?

Bu kadar sevilen, değer gören bir işin içinde olabilmek ve en önemlisi bir oyuncu olarak sevdiğim bir karakterle var olabilmek çok mutlu edici.



Rol aldığınız her yapımda farklı karakterlere büründünüz. Reyyan nasıl bir karakter?

Reyyan, okudukça içime işleyen, kırılgan ama güçlü, ürkek ama cesur, tüm duyguları saflığıyla ve iyi niyetiyle içinde barındıran bir karakter. Onu yaşatabildiğim için çok mutluyum.



Reyyan'a benzeyen yönleriniz var mı?

Sanırım aramızda benzerlik bulmasam bu kadar sahiplendiğim biri olmazdı Reyyan. Hepimizin içindeki o kırılganlık, yeniye adım atma isteğinden gelen cesaret, her duygunun saflığına olan inancımızla hayallere yol alışımız benziyor.







KALBİMDEKİ YERİ BAŞKA



Dört dizi, iki sinema filmi geçmişiniz var. Peki, Reyyan için sizin kariyerinizdeki mihenk taşı diyebilir miyiz?

Rol aldığım her işin hayatımdaki yeri çok önemli; hepsi bana başka bir dünya, başka bir farkındalık verdi. Reyyan gibi bir kadını anlamak, onun gibi konuşabilmek için uzun sohbetlerim, araştırmalarım oldu. Kendi sesimi sevdiğim şarkılarla ekranda duyabilme fırsatım oldu. Diğer her işim bir yana; Reyyan, sadece tüm duygulardaki duru haliyle bile benim kalbimde çok başka bir yere sahip.



Reyyan ve Miran çifti adeta bir fenomen haline geldi. Bu ilgi karşısında nasıl hissediyorsunuz?

İnsanların bizi tüm iyi ve kötülüğümüzle evlerinin bir ferdi gibi görmesi, karakterimize olan bağlılığımız nedeniyle tahminlerinden daha mutlu ediyor. Seyircimizle sıcak ve duygusal bir bağ kurduğumuza inanıyorum.



MARDİN'DE OLMAK HEYECAN VERİCİ



Sette günleriniz nasıl geçiyor?

Bu doku tüm otantikliği ve büyüsüyle çok farklı hisler yaşatıyor. Baktığınız, dokunduğunuz her yer büyük bir yaşanmışlık kalıntısı ve bunu düşünmek bile çok heyecan verici. Elimizden geldiğince burada tanıma fırsatı bulduğumuz güzel insanların rehberliğinde güzel tecrübeler ediniyoruz.



GÖRDÜĞÜM İLGİ HAYALİMİN ÇOK ÖTESİNDE



Bir anda insanların fotoğraf çektirmek için yarışa girdiği biri olmak nasıl hissettiriyor?

Bir ilgi beklediğimiz gerçek, uzun zamandır bu dokuda bir iş yapılmıyordu. Ama şu an gördüğümüz ilgi ve sevgi hayalimizin çok ötesinde. Yurt dışından, şehir dışından sırf set ziyareti için yüzlerce insan geliyor. Tutkulu bir kitlemiz oluştu ve bu çok motive edici.



Hayatta sizi motive eden, pozitif etkileyen unsurlar neler?

Pozitif düşünce, güleryüzlü çevre ve her şeyin mümkün olduğuna inancım; beni geleceğe dair hep motive ve teşvik ediyor.



Kısa süre güçlü adımlarla kariyerinizde ilerliyorsunuz. Gelecek için hayalleriniz neler?

Ruhumu besleyecek, beni geliştirecek ve farklı hayatlara dokunabileceğim rollerde oynamak istiyorum. Özel olarak gönlümde yatan karakterler var ama yanlış tabir etmemek için şimdilik bende kalsın. (Gülüyor)

