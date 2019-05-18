Gökhan Gencebay’ı bıçaklayan taksici hapiste

YOL VERME TARTIŞMASI
Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.
Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi.
Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.