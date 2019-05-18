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’ı bıçaklayan taksici hapiste

ile Sevim Emre’nin oğlu ’ı bıçakla yaralayıp kaçan taksi şoförü tutuklandı. Taksici, yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 18.5.2019
Gökhan Gencebay’ı bıçaklayan taksici hapiste

YOL VERME TARTIŞMASI

Beşiktaş'ta Gökhan Gencebay ile nişanlısı Seda Han, trafikte yol verme kavgasına karıştı. Gencebay, aracı kullanan nişanlısına küfür eden taksi şoförü E.D. ile tartıştı. Meyve bıçağını çıkaran taksici, Gencebay'ı göğsünden bıçaklayıp kaçtı.

Orhan Gencebay'ın oğlu Gökhan Gencebay bıçaklandı

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Daha sonra gözaltına alınan 51 yaşındaki E.D., Gencebay'ın taksinin camlarını yumrukladığını söyledi.



Savcılığa sevk edilen taksici hakkında yaralama suçundan dava açıldı. Tutuklanan E.D.'nin 1.5 yıla kadar hapsi isteniyor.

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Gökhan Gencebay’ı bıçaklayan taksici hapiste
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