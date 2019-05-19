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Dedikodunun kaynağı o çıktı

’ın çocuğu olduğunu iddia ettiği için şarkıcıyla davalık olan magazinci ’dan şok itiraf! Aydınlı; savcılıktaki ifadesinde, dedikoduyu kendisine ileten kişinin şarkıcı olduğunu söyledi

ÖZLEM AVCI
ÖZLEM AVCI Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019
Dedikodunun kaynağı o çıktı
DAVADAN VAZGEÇMİŞTİ
TV programcısı Cem Aydınlı, şarkıcı Simge Sağın'ın çocuğu olduğunu iddia etti. Sağın ise Aydınlı'ya iftira davası açacağını açıkladı. Daha sonra uzlaşmaya giden şarkıcı, Aydınlı'nın dört tekerlekli sandalye bağışlaması karşılığında davadan vazgeçti.

İSMİ DOSYAYA GİRDİ
GÜNAYDIN, konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'nda verilen ifadelere ulaştı. İfadelerde, şarkıcı Ece Seçkin'in de adının yer alması dikkat çekti. Cem Aydınlı, Simge Sağın'ın çocuğu olduğu söylentisini kendisine ileten kişinin şarkıcı Ece Seçkin olduğunu belirtti.
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Dedikodunun kaynağı o çıktı
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