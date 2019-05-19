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Para ver yoksa bitersin!

DİLEK YAMAN
DİLEK YAMAN Günaydın Haberleri
Giriş Tarihi: 19.5.2019
Para ver yoksa bitersin!
Merve Boluğur'un cep telefonuna geçtiğimiz günlerde tanımadığı bir kişiden mesaj geldi. Mesajı gönderen kişi, elinde ünlü oyuncuya ait birçok fotoğraf ve müstehcen görüntü olduğunu iddia etti. Boluğur'u, "Fotoğraflarını sosyal medyada yayarım" diyerek tehdit eden kişi, ünlü oyuncudan para istedi. Mesajın gönderildiği numaranın, yurt dışına kayıtlı olduğu belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
BOLUĞUR, kendisinden şantajla para talep eden kişinin kimliğinin tespit edilmesi için İstanbul Adliyesi'ne başvurdu. Yarım saat savcıyla görüşen ünlü oyuncu, şantaj olayını anlattı. Boluğur'un şikayeti üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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