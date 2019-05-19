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’nun eşi 'ndan havalı dönüş!

Bir dönem futbolcu eşi 'nun hediye ettiği 2,5 milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan , uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazi araçlarla görüntülenmeye başlamıştı. Sabri Sarıoğlu, geçen yıl eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayene almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü.

Giriş Tarihi: 19.5.2019 12:51 Güncelleme Tarihi: 19.5.2019 15:32
Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan havalı dönüş!

Uzun süredir lüks araçlarıyla boy göstermeyen , sahaya döndü. 'nun pilot eşi, önceki gün Porsche cipinin rengini 8 bin 500 TL'ye değiştirdi. Bu anları da Instagram'da paylaşıp şov yaptı.

CİPİNİN RENGİNİ MAVİYE DÖNDÜRDÜ

Bir dönem o zaman Galatasaray'da forma giyen eşi Sabri Sarıoğlu'nun hediye ettiği 2 buçuk milyon TL'lik Lamborghini ile gündem olan Yağmur Sarıoğlu, uzun süre bu gösterişe son vermişti. Dillere destan araçlarını bir bir satan Sarıoğlu çifti, daha mütevazı araçlarla görüntülenmeye başlamıştı. Sabri Sarıoğlu, geçtiğimiz yıl ise eşine 565 bin TL değerinde Porsche Cayenne almıştı. Önceki gün bir araç kaplama firmasına giden Yağmur Sarıoğlu, cipinin rengini maviye döndürdü.
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Sabri Sarıoğlu’nun eşi Yağmur Sarıoğlu'ndan havalı dönüş!
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