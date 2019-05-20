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'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu!

Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu , yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.

Giriş Tarihi: 20.5.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 19:02
Burak Özçivit'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu!

Yakışıklı oyuncu 'in uzun saçlı hali takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu. Özçivit'in hesabından paylaştığı son fotoğraf ise uzun saç tartışmalarına son noktayı koydu.

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Burak Özçivit'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu!
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