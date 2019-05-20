Burak Özçivit'in son paylaşımı takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu!
Ekranlardan bir süredir uzak kalan yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, yeni imajıyla takipçilerinden tam not aldı. Özçivit'in bir takipçisi paylaşıma, "Uzun saç gerçekten sana yakışmıyor Burak. Bu şekilde çok daha yakışıklısın." yorumunu yaptı.
Giriş Tarihi: 20.5.2019 19:02Güncelleme Tarihi: 20.5.2019 19:02
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit'in uzun saçlı hali takipçileri arasında tartışma konusu olmuştu. Özçivit'in sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğraf ise uzun saç tartışmalarına son noktayı koydu.