Hasta çocuklara bayram tadında eğlence

Fenerbahçe'nın milli oyuncusu Mehmet Topal ve ailesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Romatoloji Kliniği'nde tedavi gören çocuklar ve aileleri için iftar verdi. Şener Özbayraklı ev sahipliğinde Sarıyer Eski Büyükdere İskelesi'nde düzenlenen gecede çocuklar, sanatçılar ve doktorlarla doyasıya eğlendi. İftara Yonca Evcimik, İpek Açar, Yavuz Seçkin, Bülent Serttaş, Saruhan Hünel, Tuğba Melis Türk, Aslıhan Güner de katıldı.

Yonca Evcimik, kendisine "Sizi dinleyerek büyüyen asistanlarım doçent oldu ama siz hâlâ aynısınız" diye takılan Prof. Dr. Özgür Kasapçopur'a "Hepinizi gömeceğim, korkun benden" diye esprili bir karşılık verdi. Gecede çocuklara sürpriz yapmak isteyen Yavuz Seçkin ise peruk takarak, Erol Evgin şarkısı seslendirdi.

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