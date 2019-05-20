Okuldaki heyecanım hiç sönmedi’

BUGÜN NELER OLDU

Bülent Ersoy, 19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Kıbrıs'taki Nuh'un Gemisi Deluxe Hotel'de sahneye çıktı. Ersoy, "Mektep yıllarımdaki, hocalarımın karşısına çıktığımdaki o heyecanım hiç sönmedi. 47 senedir aynı aynı titremelerle sahneye çıkıyorum" dedi. Ersoy'a sahneye eşofmanlarıyla çıkan ünlüler hatırlatıldı. Diva bu konuda şu yorumu yaptı: "Ben öğüt veremem, haddim değil. Öyle hissediyor yeni nesil. Ama ben öyle değilim. İnanır mısınız bu gece bacağıma krem sürmeyi unutmuşum, geri döndüm kremledim. Sahne hata kabul etmez." Diva, Kıvanç Tatlıtuğ ve Tolgahan Sayışman'ı çok beğendiğini söyleyerek, bu iki ismin dizilerini ilgiyle takip ettiğini belirtti.